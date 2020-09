Suarez e Vidal rompono con il Barcellona: l'arrivo in Serie A è sempre più vicino (Di sabato 5 settembre 2020) Suarez e Vidal non si allenano con il Barcellona: il loro addio è segnato. Juve e Inter alla finestra. Leggi su 90min

Il Barcellona ha deciso di rifondare completamente la rosa dopo la batosta in Champions League che ha causato non pochi malumori intorno all’ambiente blaugrana. Tra gli addii già decisi ci sono quelli ...Neanche più gli allenamenti con il resto dei compagni di squadra, Suarez e Vidal vivono ormai da separati in casa al Barcellona e vedono sempre più vicino sia la Juventus che l'Inter. Il nuovo allenat ...