Roma: i ‘No mask’ in marcia per la Capitale chiedono la libertà (Di sabato 5 settembre 2020) L’altra faccia della pandemia conosciuta come Coronavirus: i negazionisti. Oggi, hanno fatto sentire le loro voci nella Capitale italiana Fonte foto: (ilfattoquotidiano.it)Loro chiedono la libertà, e non sono pochi. Oggi, scendono in piazza i negazionisti del Coronavirus, coloro che credono al complotto, dietro l’ultimo anno vissuto su scala mondiale, per quella che a questo punto, sarebbe una presunta pandemia. Li hanno chiamati i ‘No mask’ e non c’è bisogno di essere degli assi in inglese, per capire il perché. Hanno infatti scelto di scendere in strada, nella Capitale, senza mascherina, visto che per loro appunto, il virus non esiste o quanto meno, non è così preoccupante. Roma, in piazza anche un medico: Di Maio non ci sta Fonte foto: ... Leggi su chenews

fattoquotidiano : No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio: “Fermatevi, rispetto per… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - Adnkronos : Roma, #Raggi: 'No all'alleanza col Pd' - GPiziarte : La manifestazione dei complottisti del coronavirus a Roma - baffi_francesco : @LegaSalvini COGLIONI! Voi e questa gentaglia! Negazionisti? ANDATE AFFANCULO! #Salvinivergognati 'No mask, nega… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘No Favino a Venezia 2020: «Salvini al mio film? Opera non manipolabile» Corriere della Sera