Qualifiche F1 GP Italia Monza 2020 oggi in tv: orari e come vederle in streaming (Di sabato 5 settembre 2020) Comincia ufficialmente la seconda giornata di lavoro al Gran Premio d’Italia con il programma che prevede le libere 3 e le Qualifiche. Si parte alle ore 12:00 con la terza sessione di prove libere che vedrà team e piloti in pista per 60 minuti alla ricerca del miglior assetto da qualifica. Poi dalle 15:00 il via proprio alle Qualifiche che assegneranno la pole position e formeranno la griglia di partenza. Le FP3 e le Qualifiche del GP d’Italia verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Le Qualifiche saranno inoltre trasmesse in diretta e in chiaro su TV8. GP Italia – Sabato 5 settembre (DIRETTA SKY ... Leggi su sportface

