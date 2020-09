Proteste anti-lockdown a Melbourne, scontri e arresti (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 05 SET - In Australia la polizia arrestato almeno 17 persone durante scontri a Melbourne con circa 300 manifestanti che protestavano contro il lockdown imposto da luglio nello stato di ... Leggi su corrieredellosport

ROMA, 05 SET - In Australia la polizia arrestato almeno 17 persone durante scontri a Melbourne con circa 300 manifestanti che protestavano contro il lockdown imposto da luglio nello stato di Victoria ...

No mask e negazionisti oggi in piazza: "Saremo migliaia". Zingaretti e Raggi: "Rispettate vittime. Fermatevi"

"Saremo migliaia e senza mascherine". I negazionisti del coronavirus oggi, 5 settembre, saranno a Roma per manifestare il loro dissenso contro la "dittatura sanitaria", dicono. Dalle 16 alle 20 alla B ...

