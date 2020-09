Precipita e muore a 17 anni in Val Camonica (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Avrebbe perso l'appiglio su una roccia Precipitando per decine di metri nel vuoto. Non c'è stato nulla da fare per una giovane escursionista bresciana, che secondo i primi rilievi del 118 avrebbe 17 anni, morta a mezzogiorno in Val Camonica. La giovane è Precipitata mentre percorreva il sentiero che da Vezza d'Oglio porta al Lago Aviolo. Sul posto l'eliambulanza e i carabinieri che dovranno chiarire la dinamica. Leggi su agi

