Plusvalenza o rinnovo: due strade per Bastoni, l'Inter ha preso la sua decisione

In casa Inter sono giorni importanti per il futuro di Alessandro Bastoni, il cui contratto con il club nerazzurro andrà in scadenza nel 2023. Nella giornata di giovedì - come annunciato dalla redazion ...

Juve conti in rosso 2020, non è tutta colpa di Ronaldo. L’ Analisi

Juventus, l’ultimo esercizio di bilancio segna perdite per 69 milioni. Ma è sempre colpa di CR7? Non è proprio così. Analisi della formazione, stipendi e azioni della Juve Il bilancio della Juventus è ...

