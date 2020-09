Nuoto fondo, Paltrinieri re di tutte le acque riparte dalla Capri-Napoli (Di sabato 5 settembre 2020) Il ritorno di Paltrinieri. dalla doppietta con record europeo nei 1500 in vasca al Settecolli, alla tripletta tricolore nel fondo tra Piombino e Marina di Grosseto, sino alla staffetta di domenica ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto fondo Paltrinieri re di tutte le acque riparte dalla Capri-Napoli La Gazzetta dello Sport Nuoto di fondo: Gregorio Paltrinieri il più atteso della Capri-Napoli

Finalmente riparte dopo il lockdown il nuoto di fondo con una delle prime competizioni sportive internazionali: la Capri-Napoli. Tra i più attesi dell’evento c’è il campione azzurro Gregorio Paltrinie ...

NEWS - Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, gli atleti prendono confidenza con l'isola

Prosegue il percorso di avvicinamento alla 55esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la gara di nuoto di fondo in acque libere in programma domenica 6 settembre con partenza dal lido Le O ...

