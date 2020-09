Montagna: due interventi sul GranSasso con elisoccorso (Di sabato 5 settembre 2020) Due interventi con elisoccorso oggi sul GranSasso: sul versante del paretone del Corno Grande un escursionista in parete si è infortunato al piede ed e’ stato soccorso dall’elicottero del 118 di Pescara. Nel lato teramano sempre a causa di un infortunio, stavolta al torace, un alpinista in cordata sopra il Rifugio Franchetti di Pietracamela (Teramo) è stato recuperato dall’elisoccorso dell’Aquila. I due infortunati non destano preoccupazione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

savina_b : RT @AnsaValledAosta: Montagna: Tor in gamba, corsa da 342 km per nove atleti amputati. Staffetta di 30 tappe sulle due alte vie della Valle… - AnsaValledAosta : Montagna: Tor in gamba, corsa da 342 km per nove atleti amputati. Staffetta di 30 tappe sulle due alte vie della Va… - VaLsaSsInaNews1 : CADUTE IN MONTAGNA: SABATO POMERIGGIO DUE VOLI DELL'ELICOTTERO. L'ATTERRAGGIO IN MEZZO AI CALCIATORI DEL CORTENOVA… - SchwoarzMola : due chiacchiere con imprenditore di Sirmione 'finora avevamo solo uno 0,8% di turisti italiani, per gli italiani es… - Flandri3n : RT @raffilpt: Solo due Ineos in gruppo in una tappa di montagna a 30 km dal traguardo. A parte Bigorre 2013, da quando non succedeva al Tou… -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna due » CADUTE IN MONTAGNA: SABATO POMERIGGIO DUE VOLI DELL'ELICOTTERO. L'ATTERRAGGIO IN MEZZO AI CALCIATORI DEL CORTENOVA Valsassinanews Tour de France 2020, Adam Yates: “Giornata difficile, tutti erano al limite. Spero di mantenere la maglia gialla”

Adam Yates è riuscito a difendere la maglia gialla al termine dell’ottava tappa del Tour de France 2020. Il britannico è andato in difficoltà sui Pirenei, ha faticato a tenere il passo dei più incisiv ...

Tragedia in montagna, muore soccorritore della Gdf

Tragico incidente oggi sulle Tre Cime di Lavaredo, mentre era in corso l'annuale addestramento congiunto svolto tra il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo di Cadore (Belluno) e Cortina ...

Adam Yates è riuscito a difendere la maglia gialla al termine dell’ottava tappa del Tour de France 2020. Il britannico è andato in difficoltà sui Pirenei, ha faticato a tenere il passo dei più incisiv ...Tragico incidente oggi sulle Tre Cime di Lavaredo, mentre era in corso l'annuale addestramento congiunto svolto tra il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo di Cadore (Belluno) e Cortina ...