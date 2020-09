Miguel Bosè, il grave lutto che l’ha portata via a soli 41 anni: “Buon viaggio” (Di sabato 5 settembre 2020) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Miguel Bosé ha affidato ai social un toccante ricordo dell’amata nipote Bimba, prematuramente scomparsa a causa di una terribile malattia. Bimba Bosé, nota top model e attrice spagnola, nipote del celebre Miguel Bosé, ha perso la sua battaglia contro il cancro e si è spenta a Madrid a soli 41 anni. L’epilogo più triste per una malattia che la splendida supermodella non aveva mai temuto, combattendo come una leonessa e ergendosi a paladina delle donne colpite da tumore al seno. Ecco le parole che l’affezionato zio ha voluto dedicarle. Bimba Bosé, all’anagrafe Eleora Salvatore González, era nata a Roma il primo 1° ottobre 1975. (Continua...) Figlia di ... Leggi su howtodofor

