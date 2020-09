Mattarella: “Cittadini europei in ansia per il futuro. Paesi membri intervengano con riforme strutturali per uscire dalla crisi” (Di sabato 5 settembre 2020) Sergio Mattarella esorta a “non fare della Ue mera istanza di trasferimento dei fondi. I cittadini vivono con ansia e incertezza questo momento. Il processo di approvazione del Recovery fund deve proseguire con la più grande rapidità per rendere le risorse disponibili già all’inizio del 2021, e velocemente piani nazionali di rilancio. Si tratta di una possibilità unica e forse irripetibile di interventi per assicurare prosperità”. “La preparazione dei piani nazionali di rilancio da sottoporre agli organi comunitari deve avvenire con sollecitudine: entra in gioco per i singoli stati il valore delle responsabilità – ha proseguito il capo dello Stato – agli stati membri viene offerta una possibilità unica di disporre di risorse consistenti per ... Leggi su ilfattoquotidiano

