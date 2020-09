Luis Enrique su Messi: «Il Barça continuerà a vincere anche senza di lui» (Di sabato 5 settembre 2020) Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa della situazione complicata tra il Barcellona e Messi Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato della situazione complicata tra il Barcellona e Leo Messi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: «È un tema delicato. Credo che i club siano al di sopra delle persone. E il Barcellona è uno dei migliori al mondo, che ha vinto molti titoli. È evidente che ci sia stata una relazione meravigliosa. Leo ha fatto crescere il Barça in modo esponenziale grazie al suo grande rendimento. Mi sarebbe piaciuto molto di più se si fosse arrivati a un accordo. Presto o tardi, Messi smetterà di giocare nel Barcellona. Sarà triste il giorno in cui se ne ... Leggi su calcionews24

