Lobby da cani (Di sabato 5 settembre 2020) Quando si parla di Lobbying, o di Lobby come si dice in italiano, il primo aggettivo che viene in mente è potente. Un gioco di parole che abbiamo fatto spesso. Se dico Lobby la reazione, quasi pavloviana è: potentissime, brutte, cattive e pericolose.Ma se raccontassi questa storia, che non descrive nient’altro che la classica attività di Lobbying, le reazioni sarebbero le medesime? Non credo proprio.La Germania sta per introdurre una legge che obbligherà i padroni dei cani a portare fuori il loro animale domestico, due volte al giorno. La proposta ha sollevato un gran dibattito, e il popolare tabloid Bild l’ha definita “l’idea più folle, a memoria d’uomo, mai venuta in mente ad un ministro”, mentre le associazioni ... Leggi su huffingtonpost

TeresaJordano70 : RT @Fantasmini1: @a_meluzzi I giornalisti sono diventati cani da riporto per le grandi lobby - cappellifranco : RT @Fantasmini1: @a_meluzzi I giornalisti sono diventati cani da riporto per le grandi lobby - Carla73050408 : RT @Fantasmini1: @a_meluzzi I giornalisti sono diventati cani da riporto per le grandi lobby - a_meluzzi : RT @Fantasmini1: @a_meluzzi I giornalisti sono diventati cani da riporto per le grandi lobby - Fantasmini1 : @a_meluzzi I giornalisti sono diventati cani da riporto per le grandi lobby -

Ultime Notizie dalla rete : Lobby cani Le migliori sparatorie al cinema: un viaggio aggrappato ai proiettili Everyeye Cinema Lobby da cani

Quando si parla di lobbying, o di lobby come si dice in italiano, il primo aggettivo che viene in mente è potente. Un gioco di parole che abbiamo fatto spesso. Se dico lobby la reazione, quasi pavlovi ...

Quando si parla di lobbying, o di lobby come si dice in italiano, il primo aggettivo che viene in mente è potente. Un gioco di parole che abbiamo fatto spesso. Se dico lobby la reazione, quasi pavlovi ...