LIVE – Qualifiche F1 GP Italia Monza 2020 | in palio la pole position DIRETTA

Giochi di scie, strategie, ricerca della massima aderenza. C'è di tutto nella qualifica del Gran Premio d'Italia che comincerà alle ore 15:00 di sabato 5 settembre. Nel corso del pomeriggio team e piloti animeranno le Qualifiche dell'Autodromo Nazionale di Monza, conosciuto anche come 'Il Tempio della Velocità' dove lo scorso anno a far la differenza fu un grande Charles Leclerc (pole e vittoria per il monegasco).

