Le amnesie di Conte sul lockdown totale. Così si tradisce in diretta (Di sabato 5 settembre 2020) Ricorda tutto il premier Giuseppe Conte, dei giorni precedenti al lockdown nazionale. L'unica eccezione è un "vuoto di memoria", ovvero la telefonata (mancata) ai leader delle opposizioni Giorgia meloni e Matteo Salvini. Il premier racconta la sua versione alla festa del Fatto Quotidiano, intervistato da Antonio Padellaro. Conte difende la scelta del lockdown totale: "Questo determinò dall'oggi al domani, in poche ore, una completa alterazione della curva epidemiologica. Dopodiché, a distanza di circa 24 ore, valutando alla luce del fatto sopravvenuto, con piena condivisione da parte dei presidenti delle regioni del Centro e del Sud, decidemmo che non dovevamo attendere oltre. La situazione imponeva il lockdown ...

