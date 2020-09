Gp Monza: riscatto Ferrari? Cosa dobbiamo aspettarci (Di sabato 5 settembre 2020) Ci si appresta a entrare nel vivo del Gp di Monza. Ferrari chiamate al difficile, se non impossibile, riscatto. Dopo il disastro di 7 giorni fa a SPA Cosa dobbiamo aspettarci? Lo sconforto nei Ferrarista è tanto. Come se non bastasse un avvio di stagione decisamente negativo, condito però da due miracolosi podi di Leclerc nelle prime gare, il campionato sta prendendo una deriva ai limiti del drammatico per la rossa a 4 ruote più famosa del mondo. Siamo entrati nel vivo del weekend del Gp di Monza, gran premio per eccellenza per la Ferrari che qui è chiamata al difficile riscatto dopo il disastro di SPA (nessuna delle due monoposto a punti in gara, qualifica peggiore degli ultimi anni senza ... Leggi su bloglive

WINDSONKLAUS : intuizione: mario al monza entro 2 anni per il riscatto definitivo dell'intera carriera - ariolele : RT @saraosalvatore: F1 le Ferrari cercano il riscatto a Monza, per ora cercano di accaparrarsi l’ultima fila a giudicare dai risultati odie… - Castruccio64 : RT @saraosalvatore: F1 le Ferrari cercano il riscatto a Monza, per ora cercano di accaparrarsi l’ultima fila a giudicare dai risultati odie… - 366daniele : RT @saraosalvatore: F1 le Ferrari cercano il riscatto a Monza, per ora cercano di accaparrarsi l’ultima fila a giudicare dai risultati odie… - saraosalvatore : F1 le Ferrari cercano il riscatto a Monza, per ora cercano di accaparrarsi l’ultima fila a giudicare dai risultati… -