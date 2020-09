Gaspart su Suarez: «Non so se cambierà idea con la presenza di Messi» (Di sabato 5 settembre 2020) Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha parlato del futuro di Luis Suarez ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, non è certo che Suarez rimanga nella squadra blaugrana nonostante la permanenza di Messi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Kiss Kiss Napoli: «Non so se la presenza di Messi possa far cambiare idea all’uruguaiano o a Koeman. Sarà una decisione tecnica nella quale non entro. Suarez resta un calciatore di altissimo livello che potrà dare tanto al Barcellona» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

