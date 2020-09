Forum Ambrosetti, Conte: “Escludo un nuovo lockdown generalizzato” (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) L’intervento del premier Conte al Forum Ambrosetti: “La risposta dell’Ue è stata forte e rapida”. CERNOBBIO (COMO) – Lungo intervento da parte del premier Conte al Forum Ambrosetti. Il presidente del Consiglio alla manifestazione è ritornato ad affrontare l’argomento coronavirus confermando l’intenzione del Governo di non chiudere l’Italia per una seconda volta. “Abbiamo affrontato una crisi sanitaria che subito si è trasformata in economica e sociale. Non sapevamo cosa sarebbe successo in termini di ordine pubblico. E’ stata una sfida che ha sollecitato complesse risposte“, le parole del primo ministro riportate dall’Ansa. “No ad un nuovo ... Leggi su newsmondo

