Formazioni ufficiali Roma-Sambenedettese, amichevole 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Roma-Sambenedettese, amichevole estiva del precampionato 2020. Calcio d’inizio alle 17:30 di sabato 5 settembre al centro sportivo di Trigoria. La partita, che si disputerà a porte chiuse, potrà essere utili ai giocatori per mettere minuti nelle gambe. Assenti i nazionali. Di seguito le scelte dei due allenatori: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti SAMBENDETTESE: In attesa Leggi su sportface

PagineRomaniste : La formazione della #Sambenedettese: Nobile; Biondi, Trillò, Di Pasquale, Nocciolini, Botta, Lopez, Liporace, Rocch… - PagineRomaniste : La formazione ufficiale della #ASRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Diawara,… - siamo_la_Roma : ?? Amichevole #RomaSamb ?? Squadre in campo alle 17:30 ?? #Fonseca ha scelto i primi 11 che scenderanno in campo… - romaforever_it : Roma-Sambenedettese, Le Formazioni UFFICIALI - sportface2016 : #calcio Amichevole #Bologna-#Feralpisalò: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Tutto pronto per la gara di Nations League tra Italia e Bosnia-Erzegovina, in programma alle 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Roberto Mancini schiera Belotti dal 1', con Chiesa e Ins ...Dovete studiare disperatamente per le aste settembrine di una stagione fantacalcistica che si prevede caliente più di ogni altra? Tranquilli. Potete ora scaricare o aggiornare, da Play Store e iOS Sto ...