Coronavirus, in Europa la seconda ondata è già iniziata: abbiamo gli stessi casi positivi di Aprile ma non muore più quasi nessuno [DATI] (Di sabato 5 settembre 2020) La seconda ondata di Coronavirus in Europa è già iniziata: lo dicono inequivocabilmente i DATI dei nuovi casi positivi che in tutti i Paesi europei sono in forte aumento ormai da circa un mese. La curva epidemiologica ha ricominciato la propria ascesa dalla prima decade di agosto, in perfetta concomitanza con la diminuzione delle ore di sole. A Madrid e a Roma, infatti, oggi ci sono 2 ore e 10 minuti di sole in meno rispetto a metà giugno; a Parigi addirittura tre ore di sole in meno, a Londra un’ora e mezza in meno. Oggi in Europa abbiamo le stesse identiche ore di sole che avevamo a metà Aprile, e non è un caso se il numero dei contagi è tornato ad ... Leggi su meteoweb.eu

