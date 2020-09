Contagi ai livelli del 2 maggio. E l'Rt è sopra quota uno: 1,18 (Di sabato 5 settembre 2020) Andrea Cuomo Medici in corsia contro il Covid (La Presse)I nuovi casi sono 1.733, con il record di test (113mila) Undici i morti, 121 le terapie intensive, 1.799 i focolai Un black friday o quasi. Il numero di casi aumenta decisamente, passando dai 1.397 di giovedì a 1.733. Un record per gli ultimi mesi. Era infatti dal 2 maggio che non c'era un numero così alto di nuovi positivi, allora furono 1.900. In quel momento il trend del Contagio era in deciso calo ma il numero di morti enormemente più alto di adesso: 474 il 2 maggio e 11 ieri (sei dei quali in Lombardia e 3 in Veneto). Il che fa tutta la differenza del mondo. L'Rt nazionale è dell'1,18 (dato Iss), simile a inizio maggio. Va detto che l'aumento dei casi va nella stessa direzione dell'aumento dei tamponi, ... Leggi su ilgiornale

