Bollettino oggi, sabato 5 settembre: i numeri regione per regione (Di sabato 5 settembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a sabato 5 settembre 2020. oggi si registrano 1695 nuovi contagi, 16 morti, 583 guariti, 107.658 tamponi effettuati, 121 ricoverati in terapia intensiva. Di seguito il riepilogo infografico. Leggi su sportface

