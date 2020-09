Bari, polizia in campo per fermare il virus: il supporto alla Asl nel tracciamento dei contagi (Di sabato 5 settembre 2020) Un coordinamento con l'Asl per pianificare 'mirati servizi nei confronti di obiettivi che presentano maggiore criticità', per dirla con le parole della Prefettura che sintetizza così i lavori dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

I contagi in Puglia sono in continuo aumento. Ieri in una sola giornata se ne sono registrati 117 di cui 70 a Bari e provincia. Da qui la decisione della Prefettura di intensificare i controlli delle ...

Bari, con la moto contro la segnaletica: tragedia al San Paolo, muore 44enne

E’ deceduto il 44enne che, ieri sera, è rimasto coinvolto in un incidente in viale Europa, al rioen San Paolo di Bari. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’uomo a bordo di un Berverly 500 ...

