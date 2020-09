Angelo Vassallo, dieci anni dall’omicidio e nessun colpevole. Fico: «Trovare la verità è un dovere morale» (Di sabato 5 settembre 2020) Era il 5 settembre del 2010. Angelo Vassallo, sindaco di Pollica (Salerno), stava tornando a casa. Qualche ora prima aveva fissato un incontro con il procuratore di Vallo Della Lucania per approfondire alcune questioni sulle quali lavorava: spaccio di droga, spreco di denaro pubblico nell’edilizia, inerzia delle forze dell’ordine. Quella sera stessa Vassallo viene colpito da 9 colpi di pistola. Il suo corpo viene rinvenuto ore dopo in un’auto, ma l’arma non viene mai trovata. E nemmeno i colpevoli. All’epoca Vassallo – il sindaco pescatore, come veniva chiamato – aveva 57 anni. Per lunghi dieci anni non c’è stata nessuna luce che rivelasse la verità dietro l’omicidio. Vuoi per ... Leggi su open.online

nzingaretti : Sono passati dieci anni dalla morte di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, e giustizia ancora non è stata fatta. L… - graziano_delrio : Chiediamo giustizia per Angelo #Vassallo ucciso 10 anni fa. Un sindaco che mise al primo posto la difesa dell’ambie… - amendolaenzo : 10 anni dall'assassinio di Angelo Vassallo. Un giorno di dolore che non dimentico mai. Nel suo ricordo ed esempio,… - mimmomaiorino : RT @Lavialibera: ?? “I tuoi sogni sono stati uccisi quella notte da nove colpi di pistola. Nel nostro paese è difficile anche sognare. Chi… - giap87625642 : RT @catlatorre: Il 5 settembre 2010 veniva ucciso a Pollica Angelo Vassallo, il sindaco 'pescatore'. 10 anni dopo non si conoscono ancora… -