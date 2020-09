"30-40 parlamentari pronti a lasciare". Pugnalata al Cav, lui è in ospedale e gli azzurri ne approfittano: al via la scissione più temuta (Di sabato 5 settembre 2020) Silvio Berlusconi, dopo aver contratto il coronavirus, è ricoverato al San Raffaele di Milano. Le condizioni di salute - come rivelato dal primario di Terapia Intensiva, Alberto Zangrillo - non sono gravi. Eppure in Forza Italia qualcosa si sta muovendo. Senza il suo leader nonché fondatore, la maggior parte degli azzurri è convinta che il partito imploderà come una meteorite. Per questo sempre meglio pararsi le spalle. Una malattia prolungata del Cav - nonostante le rassicurazioni di Antonio Tajani che ammette di non temere scossoni interni - suonerebbe come 'liberi tutti' per quei 30 o 40 parlamentari, forse di più per La Stampa, che non verrebbero mai rieletti, e da tempo si guardano intorno per accasarsi altrove. E questo non ... Leggi su liberoquotidiano

Una pillola per il no al giorno: parlamentari e legge elettorale

3' di lettura 04/09/2020 - Con queste nuove riflessioni oggi vogliamo mettere in evidenza il legame che esiste tra l’attività politica dei parlamentari, che ricordiamo essere espressioni della sovrani ...

