Vite Al Limite... e poi: come sta Janine Muller oggi? (Di venerdì 4 settembre 2020) Si tratta sicuramente di una delle protagoniste più discusse tra quelle che hanno preso parte allo spin-off Vite Al Limite: e poi, all'interno del quale troviamo una Janine sicuramente diversa e alle prese con la sua nuova circonferenza e una vita sicuramente cambiata rispetto a quella vissuta sino alla sua partecipazione al programma. Anche per questo vorremmo raccontarvi oggi qualcosa anche noi, a proposito di questa giovane donna completamente trasformata dalle cure alle quali ha deciso di sottoporsi. Partiamo però dal principio, ossia da quel lontano 2018 durante il quale Janine Muller, originaria di Seattle, arrivata ormai al peso di 290 chili, decide una volta per tutte di affidarsi alle sapienti cure del Dottor Nowzaradan.La stessa che dichiarava di non ... Leggi su blogo

