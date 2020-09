Venezia 77, Tilda Swinton con la maschera da regina: di chi è e curiosità (Di venerdì 4 settembre 2020) Visualizza questo post su Instagram ' custom mask for Tilda Swinton ' made especially for her to receive a lifetime award at #venicefilmfestival today inspired by : stingray skeletons, seaweed, ... Leggi su movieplayer

WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - WeCinema : #Venezia77: La Mostra è anche il giro del mondo delle @giornate e tra Almodòvar con @NotTildaSwinton (ieri) e (oggi… - Corriere : «The Human Voice», Pedro e Tilda in un piccolo capolavoro (voto 8,5) - dad_zibao : RT @WeCinema: #Venezia77: La Mostra è anche il giro del mondo delle @giornate e tra Almodòvar con @NotTildaSwinton (ieri) e (oggi) il primo… - Dida_ti : RT @WeCinema: #Venezia77: La Mostra è anche il giro del mondo delle @giornate e tra Almodòvar con @NotTildaSwinton (ieri) e (oggi) il primo… -