Uccide la moglie perché non facevano più sesso, poi spara alle vicine di casa (Di venerdì 4 settembre 2020) Niente sesso casalingo e la lite sfocia nell’uccisione di sua moglie. Non c’è nulla di gonfiato dai media americani in questo brutto episodio di cronaca nera accaduto giorni fa a Minneapolis. Jason Michael Mesich, un normalissimo signore di 48 anni, ha sparato oltre 40 colpi di pistola ammazzando la propria moglie e poi si è accanito contro due sorelle, vicine di casa, facendole finire all’ospedale, con una delle due in gravi condizioni. Lo spiega lo sceriffo della contea di Hennepin in cui abitano i Mesich. Gli agenti sono intervenuti di sera dopo che diversi vicini impauriti avevano segnalato una gran quantità di spari provenienti dalla casa dei Mesich. Sul posto hanno trovato nel garage Anne Lynn, la 47enne ... Leggi su ilfattoquotidiano

Aveva minacciato di uccidere l'ex moglie il 3 settembre 2020, cioè oggi, a un anno esatto dalla fine della loro relazione, ma è stato arrestato prima che potesse realizzare il suo proposito.I carabini ...

L'uomo è stato accusato di aver sparato alla moglie per poi aprire il fuoco sulle vicine, una ragazza 12enne e la sorella maggiore Rischia 80 anni di carcere Jason Michael Mesich, l'uomo accusato di a ...

L'uomo è stato accusato di aver sparato alla moglie per poi aprire il fuoco sulle vicine, una ragazza 12enne e la sorella maggiore Rischia 80 anni di carcere Jason Michael Mesich, l'uomo accusato di a ...