Tour de France 2020, classifica generale aggiornata dopo settima tappa: Yates resta maglia gialla (Di venerdì 4 settembre 2020) La classifica generale del Tour de France 2020 dopo la sesta tappa di 168 km, partita da Millau e giunta a Lavaur, in cui il belga Wout Van Aert si è imposto in volata su Edvald Boasson Hagen e Bryan Coquard. Adam Yates resta in maglia gialla, con Primoz Roglic sempre a soli 3″ di distanza, mentre Tadej Pogacar perde il terzo posto nella classifica generale e la maglia bianca, ora sulle spalle di Egan Bernal. Peter Sagan riconquista la maglia verde a spese di Sam Bennett; Benoit Cosnefroy, invece, è ancora maglia a pois. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA settima ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - SpazioCiclismo : Eppure soffia ?????? #TDF2020 Le conseguenze di questa emozionante settima tappa, che crea scompiglio quando ormai fo… - sportface2016 : #TourdeFrance2020, le parole di Wout #VanAert dopo il successo nella settima tappa - RaiSport : #VanAert: 'Tappa impressionante' Il belga vincitore della 7ª tappa: 'Sono orgoglioso di quello che ho fatto' ??… - apetrazzuolo : Ciclismo, Wout Van Aert ha vinto allo sprint la settima tappa del Tour de France -