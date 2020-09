Suarez Juventus, “Don Balon” rilancia: c’è anche un altro top club (Di venerdì 4 settembre 2020) Suarez Juventus – Luis Suarez sembrerebbe essere diventato l’obiettivo primario della Juventus per quanto concerne il reparto offensivo. Il centravanti, ormai ai ferri corti col Barcellona, sarebbe in procinto di lasciare la Spagna. Paratici, forte dell’accordo col calciatore sulla base di 10 milioni di euro netti a stagione, monitora costantemente la situazione. La stampa iberica rilancia: c’è anche un altro club sulle tracce dell’uruguayano. Suarez Juventus, “Don Balon” rilancia: c’è anche un altro top club Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Don Balon” ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : #Juventus, capitolo #Suarez: al #Barcellona potrebbe andare indennizzo sotto forma di bonus - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - SkySport : Juventus-Suarez, fiducia per il passaporto comunitario - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: Ma anche: chi meglio con Ronaldo? - Bianconero4eve1 : @Juventus_Club19 @juventusfc @Passion1897 @EdDzeko Suarez per tecnica e garra, Dzeko per fisicità ed intelligenza t… -