Stefano De Martino relax in barca in compagnia di una bella mora (Di venerdì 4 settembre 2020) Il ballerino e conduttore tv Stefano De Martino è stato paparazzato dal settimanale “Gente” in barca al largo della penisola sorrentina in dolce compagnia: con lui c’è Fortuna, un’avvenente ragazza campana dai lunghi capelli scuri e dal fisico da dea, una volta tornato a Milano, ha fatto i bagagli e si è trasferito in una nuova casa. Stefano si è ormai lasciato alle spalle la lunga e burrascosa storia con Belen. In barca con Fortuna il passato tra scherzi e risate, è evidente che la complicità è alle stelle. Si distendono al sole dopo il bagno in mare, lei in bikini nero che esalta il suo fisico statuario, lui in pantaloncini e camicia. De Martino e Fortuna hanno partecipato a una festa e poi sono ... Leggi su musicaetesti.myblog

