Sky, Marchetti: "Meret resta, il Napoli non vuole depauperare l'investimento fatto" (Di venerdì 4 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky: "Sokratis? Si può fare, ha un anno alla scadenza. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky, Marchetti: 'Meret resta, il Napoli non vuole depauperare l'investimento fatto' - zebra191019 : RT @juventusfans: A Suarez è stato detto 'non ci servi più'. Lui è allettato dalla possibilità di andare a giocare alla Juventus. Problema… - juve_grecchi : RT @juventusfans: A Suarez è stato detto 'non ci servi più'. Lui è allettato dalla possibilità di andare a giocare alla Juventus. Problema… - NandoPiscopo1 : @saveriocamba L'ha detto Sky oggi (Marchetti) Ho controllato (Non lo sapevo) - Ilarioforjuve : RT @juventusfans: A Suarez è stato detto 'non ci servi più'. Lui è allettato dalla possibilità di andare a giocare alla Juventus. Problema… -