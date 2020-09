Skriniar: “Futuro? Tante chiacchiere. Un peccato non aver vinto l’Europa League, giusto che Conte faccia delle scelte” (Di venerdì 4 settembre 2020) Milan Skriniar sulla stagione appena conclusa Dal ritiro della sua Nazionale, c’è spazio anche per parlare di Inter per Milan Skriniar che è ritornato sulla stagione appena conclusa in un’intervista rilasciata per la Nazionale slovacca. “Sono molto felice per questo premio – ha detto il centrale nerazzurro -. Si sono tutti congratulati con me, sono molto felice per questo riconoscimento. peccato che la notizia mi sia stata data mentre perdevo la finale di Europa League”. Dopo il coronavirus, hai perso il posto da titolare nell’Inter. “Ma la mia situazione non è cambiata, anche perché fin lì ero sempre stato titolare e ho saltato solo le ultime 5-6 partite. Questo fatto ha dato l’impressione che la mia situazione ... Leggi su intermagazine

Mimmo_Interista : CdS – Skriniar è sicuro: l’Inter nel suo futuro. Nulla da escludere: in caso di… - fcin1908it : CdS - Skriniar è sicuro: l'Inter nel suo futuro. Nulla da escludere: in caso di... - - OdeonZ__ : Skriniar non pensa al mercato: 'All'Inter sto bene, perché dovrei andare via?' - Salvato95551627 : RT @marifcinter: Skriniar: 'Non ho motivo per lasciare l'Inter e Conte mi vuole ancora. Dal club nessuno...' - pecos1998 : RT @marifcinter: Skriniar: 'Non ho motivo per lasciare l'Inter e Conte mi vuole ancora. Dal club nessuno...' -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar “Futuro