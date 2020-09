Scuola, prima positività a Roma: in isolamento 60 studenti e alcuni professori (Di venerdì 4 settembre 2020) Primo caso di coronavirus in una Scuola a Roma. 60 studenti e alcuni professori in isolamento. Roma – Primo caso di coronavirus in una Scuola a Roma. La comunicazione alle famiglie è arrivata nelle prime ore di venerdì 4 settembre 2020 con 60 studenti e alcuni professori che sono stati invitati a rimanere a casa perché una loro compagna è risultata positiva. Il resto dell’Istituto, il Marymount International School, ha continuato regolarmente le lezioni perché rispettate le norme anti-coronavirus e il distanziamento tra le classi. Nelle prossime ore tutti gli studenti saranno sottoposti al tampone e in caso di ... Leggi su newsmondo

Tre giorni dopo la riapertura delle scuole in Francia, il ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, traccia un primo bilancio: sono stati chiusi per casi di contagio da coronavirus 12 istituti n ...

L'assessora Grieco dice no ai sindaci elbani: «La scuola ripartirà il 14, vogliamo dare un segnale di ritorno alla normalità»

«La famiglie hanno bisogno di certezze. E la prima certezza è ritornare a una nuova normalità, facendo partire l’anno scolastico in un periodo che è più o meno quello usuale». L’assessora regionale al ...

