Salerno, madre ritrovata morta in un pozzo: ipotesi omicidio (Di venerdì 4 settembre 2020) Una donna di 31 anni, madre di una bambina, scomparsa oltre un mese fa è stata ritrovata morta all’interno di un pozzo nella provincia di Salerno. Tragico ritrovamento questa mattina tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli), dove i carabinieri hanno rinvenuto in un pozzo il cadavere di una donna avvolto in una coperta. … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

