Reperibilità: limiti, diritti e obblighi dei lavoratori (Di venerdì 4 settembre 2020) La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di rendersi disponibile fuori dall’orario di lavoro ad un’eventuale chiamata dell’azienda e successiva richiesta di prestazione lavorativa a fronte di esigenze urgenti e indifferibili, con lo scopo di evitare danni alla produzione o pericoli a cose o persone. Vediamo nel dettaglio obblighi, limiti di durata e trattamento economico previsto per i lavoratori reperibili. A seguire anche un’analisi di quanto previsto da alcuni contratti collettivi nazionali. Reperibilità 2020: come funziona La legge non regolamenta la reperibilità. La disciplina è lasciata ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ovvero, in mancanza di questi, ai contratti territoriali, aziendali o regolamenti interni. In assenza, la reperibilità ... Leggi su leggioggi

