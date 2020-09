Pisa, 29enne muore all’improvviso: era stata dimessa 2 volte dall’ospedale (Di venerdì 4 settembre 2020) Giusy Ietro, 29 anni, di Fucecchio (Firenze), è morta dopo essere stata visitata due volte in pronto soccorso e rimandata a casa. E’ morta all’ospedale Cisanello di Pisa dopo essere stata visitata per due volte al pronto soccorso, e in entrambe le circostanze rimandata a casa. Questa la triste sorte toccata a una ragazza di … L'articolo Pisa, 29enne muore all’improvviso: era stata dimessa 2 volte dall’ospedale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

