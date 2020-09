Pensione con meno di 20 anni di contributi: le alternative percorribili (Di venerdì 4 settembre 2020) Per chi non arriva a 20 anni di contributi al compimento dei 67 anni può diventare molto difficoltoso accedere al pensionamento. Tranne rari casi in cui è possibile, grazie alle deroghe della legge Amato del 1992, accedere al pensionamento di vecchiaia con 15 anni di contributi, l’alternativa resta solo la Pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71, anche questa misura, però, è riservata ad una platea ristretta di possibili beneficiari. Pensione senza 20 anni di contributi Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno, ho compiuto 67 anni qualche mese fa e l’INPS mi ha detto che non ho diritto alla Pensione. Ma io i ... Leggi su notizieora

