Pensione con 40 anni di contributi, quali sono le misure? (Di venerdì 4 settembre 2020) Per chi ha maturato un buon numero di anni di contributi esiste la possibilità di anticipare la Pensione rispetto ai 67 anni richiesti per accedere alla Pensione di vecchiaia nel rispetto, però, dei requisiti richiesti dalla Pensione anticipata cui si vuole accedere. Vediamo il caso di una lettrice. Pensione anticipata con 40 anni di contributi Una lettrice scrive per chiedere: Ho compiuto da poco i 59 anni ed ho maturato i 40 anni di contributi il 1 settembre 2020. sono insegnante della scuola elementare e vorrei accedere alla Pensione quanto prima, anche per evitare possibili contagi da COVID. Potrei secondo il vostro parere presentare ... Leggi su notizieora

