Osimhen-mania! A Napoli tutti pazzi per l’ex Lilla (Di venerdì 4 settembre 2020) Con le indiscrezioni di mercato che impazzano e i vari nomi che vengono accostati ogni giorno alle società a Napoli finora gongolano, per uno di quegli acquisti che sta entusiasmando tutti! Infatti tra i tifosi partenopei è già Osimhen-mania, con l’attaccante arrivato in estate dai francesi del Lilla che ha cominciato davvero benissimo la sua avventura azzurra. In queste amichevoli il nigeriano sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, con i tifosi che si sono già innamorati di questo giovane e velocissimo attaccante. LA TRIPLETTA AL TERAMO: A Napoli è scoppiata l’Osimhen-mania, con l’attaccante acquistato da poco dai partenopei che continua a segnare e a dare spettacolo. Gli azzurri nell’ultimo test ... Leggi su sport.periodicodaily

Notiziedi_it : Napoli, è già nata la Osimhen-mania - Notiziedi_it : Napoli, è già nata la Osimhen-mania - cn1926it : RT @luca_disanto1: ???? Ciao Victor! ?? #Osimhen mania tra i tifosi a Castel di Sangro ?? #SSCNSummer20 - luca_disanto1 : ???? Ciao Victor! ?? #Osimhen mania tra i tifosi a Castel di Sangro ?? #SSCNSummer20 - Notiziedi_it : Napoli, è già nata la Osimhen-mania -