OMS: “Nessuna vaccinazione diffusa fino a metà 2021” (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) imbocca la strada della sicurezza massima e afferma di non aspettarsi una vaccinazione diffusa contro il nuovo coronavirus fino alla metà del 2021, sottolineando, dunque, l’importanza di controlli rigorosi sull’efficacia. “Non ci aspettiamo di vedere una vaccinazione diffusa fino alla metà del prossimo anno”. A dirlo la Portavoce dell’OMS, Margaret Harris, in un briefing alla stampa sul coronavirus a Ginevra, citata dal quotidiano britannico Guardian. La Harris ha precisato che “sei dei nove candidati vaccini sono in fasi avanzate di sperimentazione, alcuni in fase 3 degli studi clinici”. “Questa fase 3 richiede più tempo perché ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : L'Oms avverte: 'Nessuna vaccinazione diffusa fino alla metà del 2021' #coronavirus #ANSA - RaiNews : Coronavirus, Oms: 'Nessuna vaccinazione diffusa fino alla metà del 2021'. La portavoce Margaret Harris: 'Sei dei no… - marzia38580873 : RT @andreasso1951: L'Oms avverte: 'Nessuna vaccinazione diffusa fino alla metà del 2021' - Sanità - - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms avverte: 'Nessuna vaccinazione diffusa fino alla metà del 2021' #coronavirus #ANSA - MonicaMofanta : RT @andreasso1951: L'Oms avverte: 'Nessuna vaccinazione diffusa fino alla metà del 2021' - Sanità - -

Ultime Notizie dalla rete : OMS “Nessuna Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera