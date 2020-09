Omicidio Vassallo, la rabbia del fratello: "In un libro racconto la verità negata" (Di sabato 5 settembre 2020) Dario non ha mai smesso di battersi per conoscere i nomi dei mandanti e degli assassini: "Sono ancora tra noi e vivono nelle istituzioni" Leggi su repubblica

fattoquotidiano : OMICIDIO VASSALLO / LA VERITÀ NEGATA Da dieci anni l'omertà nasconde i colpevoli. Il libro sul sindaco pescatore sc… - cronaca_news : Omicidio Vassallo, la rabbia del fratello: 'In un libro racconto la verità negata' - NadiaMAI4 : RT @StefanoMazzet11: 10 anni dall' omicidio del Sindaco Vassallo un esempio per tutti, e sue idee però sono ancora vive, in attesa della ve… - Angela23763271 : RT @StefanoMazzet11: 10 anni dall' omicidio del Sindaco Vassallo un esempio per tutti, e sue idee però sono ancora vive, in attesa della ve… - danieledv79 : RT @StefanoMazzet11: 10 anni dall' omicidio del Sindaco Vassallo un esempio per tutti, e sue idee però sono ancora vive, in attesa della ve… -