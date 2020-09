Nel sistema immunitario dei bambini possono coesistere anticorpi e virus (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Nel sistema immunitario dei più piccoli possono coesistere contemporaneamente virus e anticorpi SARS-CoV-2. A rivelarlo uno studio, pubblicato sul Journal of Pediatrics, condotto dagli esperti del Children's National Hospital, che hanno analizzato gli organismi dei pazienti pediatrici per scoprire quanto tempo fosse necessario per la produzione di anticorpi e l'eliminazione del virus. “Nella maggior parte delle infezioni – spiega Burak Bahar, direttore del Laboratory Informatics presso il Children's National Hospital e primo autore dell'articolo – quando il corpo inizia a produrre anticorpi, è difficile rilevare il virus. Con SARS-CoV-2 non è così semplice. Questo ... Leggi su agi

