L’Equipe, anche Icardi positivo al coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) coronavirus, il Psg comunica altri tre casi di contagio, per l’Equipe uno dei tre positivi è l’attaccante ex Inter Mauro Icardi. L’Equipe, anche Icardi positivo al coronavirus. Il Psg ha comunicato che altri tre calciatori sono risultati positivi al coronavirus. Sei casi di Covid in pochi giorni per i parigini che sperano ovviamente di non dover fare i conti con un vero e proprio focolaio in stile Boca Juniors, dove i contagiati sono 18, solo tra i calciaotori. Psg, altri tre casi di coronavirus, per l’Equipe uno è Icardi Il Paris Saint Germain, con una nota diramata sui canali ufficiali, ha reso noto che altri tre calciatori sono risultati positivi al coronavirus in ... Leggi su newsmondo

SkySport : Paris Saint Germain, altri tre positivi al Coronavirus. L'Equipe: 'C'è anche Icardi' - forumJuventus : [FR] L'Equipe - Anche la Juve interessata a Messi ?? - UgoBaroni : RT @SkySport: Paris Saint Germain, altri tre positivi al Coronavirus. L'Equipe: 'C'è anche Icardi' - Fprime86 : RT @SkySport: Paris Saint Germain, altri tre positivi al Coronavirus. L'Equipe: 'C'è anche Icardi' - sportli26181512 : Paris Saint Germain, altri tre positivi al Coronavirus. L'Equipe: 'C'è anche Icardi': Il club parigino ha confermat… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Equipe anche Napoli, Coronavirus: Dramma nel dramma, muore la sorella e lo Stato abbandona la famiglia l'eco di caserta