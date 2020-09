Lazio Vicenza, 3-2 per i biancocelesti: doppietta per Luis Alberto (Di venerdì 4 settembre 2020) La Lazio ha vinto 3-2 nell’amichevole contro il Vicenza, neo promosso in Serie B, grazie ad una doppietta di Luis Alberto La Lazio ha vinto 3-2 contro il Vicenza, neo promosso in Serie B, nell’amichevole che chiude il ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore. Decisiva la doppietta di Luis Alberto. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è portata in vantaggio al 13′ del primo tempo grazie ad una rete di Lazzari su assist di Correa. Il Vicenza ha poi pareggiato al 21′ per poi andare in vantaggio grazie alle reti di Ierardi e Gori. Luis Alberto ha infine ribaltato il match grazie al rigore segnato al 44′ e ad una splendida punizione ... Leggi su calcionews24

