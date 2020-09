Lamorgese: 'La morte del migrante è una tragedia. Non si ripeta' (Di venerdì 4 settembre 2020) commenta 'Il ministero dell'Interno è impegnato quotidianamente per gestire in sicurezza una rete molto complessa di centri di accoglienza. Simili tragedie come la morte del migrante investito da un'... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Lamorgese: 'La morte del migrante è una tragedia. Non si ripeta' #migranti - patriziafrezzat : RT @DxZagor: LA LAMORGESE DICHIARA: MORTE DEL MIGRANTE UNA TRAGEDIA CHE NON DEVE PIU ACCADERE, CERTO MINISTRO MA NON L'ABBIAMO SENTITA DIR… - eurolex2015 : RT @DxZagor: LA LAMORGESE DICHIARA: MORTE DEL MIGRANTE UNA TRAGEDIA CHE NON DEVE PIU ACCADERE, CERTO MINISTRO MA NON L'ABBIAMO SENTITA DIR… - Fef58 : RT @DxZagor: LA LAMORGESE DICHIARA: MORTE DEL MIGRANTE UNA TRAGEDIA CHE NON DEVE PIU ACCADERE, CERTO MINISTRO MA NON L'ABBIAMO SENTITA DIR… - L1C1L1C1 : RT @DxZagor: LA LAMORGESE DICHIARA: MORTE DEL MIGRANTE UNA TRAGEDIA CHE NON DEVE PIU ACCADERE, CERTO MINISTRO MA NON L'ABBIAMO SENTITA DIR… -