Italia Bosnia 1-1: cronaca e tabellino (Di venerdì 4 settembre 2020) Allo Stadio Franchi, la 1ª giornata di Nations League 2020/2021 tra Italia e Bosnia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Italia e Bosnia si dividono la posta in palio nella prima giornata di Nations League. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa Dzeko apre le marcature con un tocco sotto porta ma ci pensa Stefano Sensi a ristabilire la parità con un tiro deviato da Sunjic. Sintesi Italia Bosnia 1-1 90′ Occasione Besic – Pallone perso al limite da Lorenzo Insigne e riparte la Bosnia, Edin Dzeko apre per Besic che arriva in area e calcia con il destro spedendo di poco a lato. 83′ Grossa occasione per Visca – Dzeko apre al limite per la corsa di Visca che prova la ... Leggi su calcionews24

