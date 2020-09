Inizio scuola, la data in Campania è una fake news (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Inizio della scuola continua a tenere banco e diventa sempre più un rebus intricato. L’ordinanza della Regione Campania sulla data è un fake Il giorno d’Inizio della scuola sta tenendo in ansia l’Italia intera. Quando suonerà la campanella per la prima volta dopo il lockdown? E’ un mistero irrisolto. La data ufficiale c’è; il Ministero dell’Istruzione ha indicato nel 14 settembre il giorno giusto per partire ma è pur sempre indicativo. Ogni Regione, infatti, può muoversi in autonomia, al pari di ogni scuola. E’ un vero e proprio campo minato e la disinformazione di certo non aiuta. La Regione Campania è un vero e proprio ... Leggi su bloglive

Corriere : Scuola, il piano del governo: test rapidi per tutti se c’è un positivo - GiovanniToti : Al netto di ogni dibattito su mascherine e scuolabus è vergognoso essere a 18 giorni dall'inizio della scuola senza… - M5S_Europa : Solidarietà a @AzzolinaLucia, attaccata vergognosamente da #Salvini: chiederne le dimissioni a pochi giorni dall’in… - Eleonor03166334 : @haroldxgolden Ecco le tre reazioni che ho avuto io quando mi sono resa conto che mancano meno di due settimane per… - bl4cksw4n04 : Che voglia di sushi giuro prima dell’inizio della scuola costringo mio fratello a portarmici -

Ultime Notizie dalla rete : Inizio scuola Inizio scuola, test rapidi per tutti: il piano del governo per il Covid Corriere della Sera POZZUOLI/ Primo caso di coronavirus a scuola: bidella del “Pitagora” positiva al test rapido

POZZUOLI – Primo caso di Covid in una scuola di Pozzuoli. Una bidella dell’istituto “Pitagora” è risultata positiva al test sierologico rapido, a cui si è sottoposta volontariamente in vista dell’iniz ...

US Open, settebello Azarenka: schiacciata Sabalenka. Konta battuta da Cirstea

C’è anche Victoria Azarenka tra le contendenti al titolo dell’Open degli Stati Uniti 2020. E se ci fossero ancora dei dubbi sulla sua candidatura, il modo in cui è riuscita a battere la sua connaziona ...

POZZUOLI – Primo caso di Covid in una scuola di Pozzuoli. Una bidella dell’istituto “Pitagora” è risultata positiva al test sierologico rapido, a cui si è sottoposta volontariamente in vista dell’iniz ...C’è anche Victoria Azarenka tra le contendenti al titolo dell’Open degli Stati Uniti 2020. E se ci fossero ancora dei dubbi sulla sua candidatura, il modo in cui è riuscita a battere la sua connaziona ...