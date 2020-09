Informazione online, Web365 nella top ten in Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) La classifica dei 100 gruppi editoriali più seguiti in Italia: Web365 al settimo posto, sale di una posizione. Web365 cresce ancora, il gruppo editoriale di cui fa parte Viagginews.com a luglio arriva al settimo posto nella classifica redatta da Comscore e pubblicata da Primaonline, sito specializzato in comunicazione. E’ motivo di grande orgoglio per la … Leggi su viagginews

