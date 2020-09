In Argentina sono sicuri: “Messi ha deciso di restare al Barca per un altro anno” (Di venerdì 4 settembre 2020) Mentre va avanti la rissa di carte bollate tra la Liga e gli avvocati di Messi, buona per tenere il principio e alta la tensione contrattuale, il caso dell’estate si avvia ad una conclusione: Messi resterà al Barcellona. Lo ha annunciato con una certa enfasi il canale argentino TyC a due giorni dall’incontro tra il padre Jorge, il fratello Rodrigo il presidente del Barça Bartomeu e il manager Javier Bordas. Come scritto anche ieri, l’argentino resterà un altro anno a Barcellona per poi eventualmente liberarsi gratis, senza dover intraprendere una battaglia legale per la famigerata clausola da 700 milioni. Il canale argentino è ritenuto molto attendibile, è lo stesso che ha rivelato per primo che il burofax di Messi del 25 agosto col quale chiedeva la risoluzione unilaterale del contratto in vigore fino al 2021. ... Leggi su ilnapolista

