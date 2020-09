Harry e Meghan produttori per Netflix, scoppiano le polemiche (Di venerdì 4 settembre 2020) Secondo il “Sun” ci sarebbero già problemi in vista per l’accordo da circa 150 milioni di dollari tra Netflix e i duchi di Sussex. La piattaforma in streaming, infatti, avrebbe in programma per il prossimo anno uno scottante musical su Lady Diana, con battute trash e volgari sulla figura della principessa di Galles, scomparsa nel 1997. Sono già emerse le prime polemiche su Harry e Meghan nelle nuoveArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Affaritaliani : Harry e Meghan produttori per Netflix: faremo contenuti d'impatto - fainformazione : Il principe Harry e Meghan Markle firmano un contratto con Netflix Il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato… - fainfocultura : Il principe Harry e Meghan Markle firmano un contratto con Netflix Il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato… - rosa_viscardi : Harry e Meghan come gli Obama: accordo con Netflix - rosa_viscardi : Harry e Meghan come gli Obama: accordo con Netflix -